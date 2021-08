Autoritățile din Italia avertizează: Nevaccinații să-și plătească singuri spitalizarea „Nevaccinatii care se imbolnavesc de Covid și ajung in unitatile de urgenta ale spitalelor din Lazio vor trebui sa isi plateasca spitalizarile. Pacienții care refuza vaccinarea trebuie sa iși asume consecința acțiunilor lor”, a precizat oficialul.La sfarșitul lunii iulie, in Italia a fost observata o creștere puternica a cazurilor de coronavirus. Astfel, numarul de noi infectari a crescut cu aproape 65%, iar numarul de decese cu 46%.Potrivit acestor date, experții considera ca al patrulea val al pandemiei a inceput in Italia. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Italia propun ca nevaccinații sa iși plateasca singuri spitalizarea. Anunțul a fost facut de Consilierul pentru Sanatate al regiunii Lazio, Alessio D uh nui”Amato. „Nevaccinatii care se imbolnavesc de Covid și ajung in unitatile de urgenta ale spitalelor din Lazio vor trebui sa isi…

- „Nevaccinatii care se imbolnavesc de Covid și ajung in unitatile de urgenta ale spitalelor din Lazio vor trebui sa isi plateasca spitalizarile. Pacienții care refuza vaccinarea trebuie sa iși asume consecința acțiunilor lor”, a precizat oficialul.La sfarșitul lunii iulie, in Italia a fost observata…

- Guvernul de la Roma a decis ca profesorii și studenții trebuie sa prezinte certificatul COVID inainte de a intra la cursuri, incepand din 1 septembrie. Documentul arata ca posesorul sau a fost vaccinat impotriva coronavirusului, are un test negativ pentru COVID-19 sau a trecut prin boala, informeaza…

- Persoanele care urmeaza tratamente ori au patologii ce afecteaza sistemul imunitar ar putea avea nevoie de o a treia doza de vaccin anti-COVID-19, a declarat duminica expertul american in boli infectioase Anthony Fauci, relateaza Reuters. ”Pacientii cu transplant, cei care fac chimioterapie pentru cancer,…

- A doua vara in era COVID: varianta Delta ar putea inchide din nou Italia. Certificatul verde urmeaza sa devina obligatoriu in spatii aglomerate Certificatul verde ar putea deveni obligatoriu de luni sau de la inceputul lunii august, pentru marile evenimente din Italia. Autoritatile italiene incearca…

- Aceștia au fost inștiințați in urma cu peste o luna in legatura cu obligativitatea vaccinarii in randul cadrelor medicale și farmaciștilor, fiind chiar programați pentru imunizare.Pentru ca au refuzat sa se prezinte la vaccinare, au fost suspendați din funcție, potrivit ansa.it Autoritațile de sanatate…

- Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București, avertizeaza ca pacienții nevaccinați și infectați cu tulpina Delta de Covid-19 au mai multa nevoie de spitalizare. Medicul mai atrage atenția ca daca vom fi loviți de un val patru al pendemiei, situația…

- Rusia se confrunta cu o explozie de imbolnaviri cu COVID, iar in Moscova, majoritatea infecțiilor sunt cu tulpina indiana, care a devenit dominanta. Medicii din spitalele COVID, citați de The Moscow Times, spun ca noua varianta nu este doar foarte contagioasa, ci și rezistenta la tratamentele folosite…