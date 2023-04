Guvernul israelian a aprobat decizia de constituire a unei garzi nationale, insa opozantii se tem ca aceasta va functiona ca o „militie privata” sub ordinele ministrului Securitatii nationale, Itamar Ben-Gvir. Garda se va ocupa de „scenarii de urgenta, crime nationaliste, terorism si intarirea suveranitatii” statului, potrivit News.ro. Ea va functiona in subordinea Ministerului Securitii nationale și va fi formata din 1.800 de membri care vor „readuce securitatea” israelienilor, dupa cum a afirmat Itamar Ben-Gvir. In urmatoarele doua luni, un comitet va decide care vor fi obiectivele garzii si…