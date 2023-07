Autoritățile din Ilfov au reacționat dur. Toate căminele de bătrâni sunt verificate Autoritațile județului Ilfov au reacționat dur in cazul batranilor umiliți și ținuți in condiții inumane in azilele in care au descins procurorii. „Nu voi tolera ca cei mai in varsta sa fie tratați cu indiferența și cruzime”, a transmis președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, care a dispus de urgența un control la DGASPC […] The post Autoritațile din Ilfov au reacționat dur. Toate caminele de batrani sunt verificate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

