Autoritățile din Ibiza vor să oprească petrecerile ilegale cu ajutorul detectivilor privați Autoritatile din Ibiza cauta detectivi particulari care se pot infiltra printre turisti pentru a stopa petrecerile ilegale de pe insula spaniola cunoscuta pentru viata de noapte efervescenta, informeaza Agerpres . Sunt cautati candidati cu varste cuprinse intre 30 si 40 de ani, care se pot infiltra in cercurile de petrecareti. Misiunea lor va fi de a afla unde si cand sunt organizate petrecerile si de a anunta politia. Autoritatile acestei insule mediteraneene apeleaza la ajutor dupa cresterea numarului de concerte si petreceri, considerate partial vinovate pentru inmultirea cazurilor de COVID-19.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

