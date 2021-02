Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul chinez Jack Ma a aparut azi in cateva inregistrari video distribuite online, dupa ce a disparut in urma cu aproape trei luni, cand autoritațile chineze au luat la ținta imperiul sau de afaceri, scrie hotnews . Ma a vorbit pentru scurt timp, azi, la unui eveniment anual pe care il organizeaza…

- Un oficial din cadrul Departamentului de Justitie a declarat joi ca vor fi luate in considerare acuzatii de conspiratie sedicioasa, precum si acuzatii de revolta si insurectie in cazul persoanelor arestate pentru atacul de miercuri asupra Capitoliului, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Membri…

- China compara luarea cu asalt a sediului Congresului Statelor Unite, la Washington, de catre sustinatori ai lui Donald Trump, cu scopul de a-i transforma infrangerea in victorie in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, cu manifestatiile din 2019 in favoarea democratiei de la Hong Kong, relateaza…

- Actiunile gigantului de comert electronic Alibaba au scazut luni cu 9%, la cel mai redus nivel atins din luna iunie, in pofida unui program de rascumparare de actiuni in valoare de 10 miliarde de dolari lansat de compania chineza, din cauza ingrijorarii investitorilor legata de investigatiile antitrust…

- Actiunile Alibaba Group listate la Bursa de la Hong Kong au scazut joi dimineata cu aproape 9%, dupa ce autoritatile de reglementare din China au lansat o investigatie, acuzand gigantul tehnologic de practici anticoncurentiale, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Autoritatile de la Beijing i-au…

- Autoritatile chineze au arestat o angajata locala a biroului din Beijing al Bloomberg sub banuiala de periclitare a securitatii nationale, a anuntat vineri grupul american de presa, potrivit Reuters. Suspecta, numita Haze Fan, a fost vazuta atunci cand era escortata de ofiteri de securitate din cladirea…

- Magnatul hongkongonez Jimmy Lai, personalitate marcanta a luptei pro-democratie, a fost inculpat vineri in baza legii privind securitatea nationala, pentru "intelegere secreta cu puteri straine", pe fondul amplificarii urmaririlor impotriva disidentilor in aceasta fosta colonie britanica, informeaza…

- Volkswagen AG lanseaza un nou model de vanzari in China si va deschide showroom-uri in centrele oraselor pentru vehiculele electrice la care va oferi preturi fixe, renuntand la sistemul conventional de vanzari din industria auto, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Saptamana trecuta, societatea…