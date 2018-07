Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de investigații al pompierilor eleni a ajuns la concluzia ca principala cauza a incendiilor mortale de luni este neglijența unui localnic, care a ars lemne și crengi. Dupa tragedie, acesta a incercat sa ștearga urmele... The post Grecia: Autoritațile l-au descoperit pe cel vinovat de incendiul…

- Desi oficiali ai guvernului din Grecia au afirmat ca in spatele incendiilor de vegetatie s-ar putea afla piromani, o investigatie a departamentului de incendiere al Pompierilor Eleni (DAEE) a concluzionat ca intr-un caz neglijenta este cauza incendiilor, scrie ekathimerini.com DAEE a informat…

- Departamentul de incendii din cadrul Serviciului de pompieri (DAEE) a anunțat sambata ca, principala cauza a incendiilor de vegetație, in urma carora cel puțin 85 de persoane au murit, este neglijența, relateaza site-ul ekathimerini.com, transmite Mediafax. Nikos Toska, adjunct al ministrului…

- Ministerul roman de Externe a anunțat ca a acordat sprijin unor cetațeni romani afectați de incendiile din Grecia. In tot acest timp, Guvernul elen va aloca ajutoare de urgența oamenilor din zonele calamitate. Reprezentanții Ministerului de Externe au confirmat ca nu sunt romani nici printre victime…

- Alerta de incendii si vreme extrema în Grecia, pe coasta Atenei. Iata cele mai afectate zone de incendii din Grecia! Incendiul s-a declansat într-o padure de pini din apropiere de Kineta, la circa 54 de kilometri vest de capitala Greciei. Per total, 50 de persoane…

- Iata 8 motive pentru care ar trebui sa vizitezi Grecia in 2018, potrivit sfaturilor site-ului MarketingGreece.com. 1. Pe urmele lui Aristotel Pe urmele lui Aristotel este primul dintre cele 8 trasee istorice din peninsula Halkidiki, din nordul Greciei. Traseul are o lungime de 22 de kilometri si…

- Grecia a fost lovita de inundații violente, iar mai multe localitați și stațiuni turistice au fost afectate de viituri. Autoritațile au inregistrat zeci de apeluri de urgența, iar operațiunile de salvare s-au desfașurat cu rgeutate. (Cele mai bune oferte laptopuri) Vestile meteorologilor nu sunt bune…

- Masina jurnalistului timisorean Dragos Bota, editorul sef al pressalert.ro, a fost incendiata in noaptea de vineri spre sambata, informeaza Realitatea.net. Autoturismul Opel Vectra parcat langa blocul din Timisoara in care locuieste ziaristul a ars in jurul orei 2.40. Incendiul a observat un vecin,…