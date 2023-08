Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii greci au ordonat marti evacuarea unui district aflat in nordul capitalei Atena, amenintat de incendii majore care afecteaza Grecia pentru a doua oara in aceasta vara, informeaza AFP.

- Luni, 7 august, autoritatile elene au avertizat din nou asupra riscului ridicat de incendii si au cerut cetatenilor sa fie atenti cu flacarile deschise si scanteile, ca urmare a vantului in rafale puternice, relateaza DPA. Brigada de pompieri a postat pe pagina de Twitter ca exista un pericol de incendiu…

- Insulele Rhodos, Corfu, Evia, Creta și mai multe zone din apropierea Atenei au fost arse pentru mai bine de o saptamana in care s-au inregistrat cele mai ridicate temperaturi din Grecia. Specialiștii au dat vina imediat pe schimbarile climatice, fenomenul El Nino și incalzirea globala cauzata de poluare. In…

- Insulele Rhodos, Corfu, Evia, Creta și mai multe zone din apropierea Atenei au fost arse pentru mai bine de o saptamana in care s-au inregistrat cele mai ridicate temperaturi din Grecia. Specialiștii au dat vina imediat pe schimbarile climatice, fenomenul El Nino și incalzirea globala cauzata de poluare. In…

- Grecia, una dintre destinatiile de vacanta preferate de romani, ramane sub amenintarea incendiilor. Autoritatile elene au emis o noua avertizare de risc foarte ridicat in mai multe regiuni, inclusiv in zona capitalei Atena. Acolo a ajuns si o echipa TVR.

- Ordine de evacuare la periferia oraselor Volos si Lamia, in centrul Greciei. Autoritatile elene au ordonat evacuarea periferiilor a doua orase din centrul Greciei – Volos si Lamia. Aici a izbucnit un nou front de incendii, anunta autoritatile. Potrivit contului oficial al numarului grec de apel de…

- Grecia, care se confrunta mai devreme decat de obicei cu incendii masive de vegetație, cere ajutorul Uniunii Europene. Singurii pompieri care ii ajuta in aceste momente pe cei greci sunt veniți din Romania și din Malta. Este nevoie de mai mulți și din alte state, spune guvernul elen. In apropiere de…

- Valul de canicula care a lovit Europa a adus incendii uriașe de vegetație in Grecia. Mii de hectare de vegetație uscata s-au aprins, iar flacarile au ajuns sa aiba cațiva metri inalțime. Flacarile se apropie de Atena. Autoritațile elene au cerut sprijin internațional pentru a putea lupta cu flacarile…