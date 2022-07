Autoritățile din Germania distrug mitul Tesla: 59.000 de mașini au defecțiuni Agenția de circulație rutiera din Germania a anunțat ca recheama in service modelele Y și 3 de la Tesla din cauza unei defecțiuni la sistemul automat de apel de urgența, care afecteaza 59.000 de vehicule la nivel global, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Germaniei nu va fi de acord cu planurile Uniunii Europene de a interzice efectiv vanzarea de masini noi cu motoare cu ardere interna din 2035, a declarat marti ministrul de Finante Christian Lindner, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un vehicul a intrat intr-o multime de oameni in vestul Berlinului, iar incidentul s-a soldat cu cel putin 10 persoane ranite, a relatat, miercuri, postul public german rbb24, citand serviciile de urgenta, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cererea lui Elon Musk ca angajații Tesla sa inceteze sa mai "telefoneze" și sa se intoarca la birou a fost respinsa joi de cel mai mare sindicat din Germania, scrie Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Autoritatile sanitare din Marea Britanie au anunțat luni ca au depistat alte 36 de cazuri de variola maimutei in Anglia si un prim caz in Scotia, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Peste 100 de milioane de persoane au fost alungate din casele lor in intreaga lume, a declarat luni Agenția ONU pentru refugiați (UNHCR), citand noi date despre cei care au fugit din calea violenței, a conflictelor, a persecuțiilor și a incalcarilor drepturilor omului, scrie Reuters, citat de Mediafax.…

- Vanzarile de mașini au inregistrat un declin record luna trecuta in China, cea mai mare piața auto din lume, in condițiile in care restricțiile COVID au un impact economic sever. Niciun producator auto nu a suferit mai mult decat Tesla. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Germania ar putea face fata unui embargo impus de Uniunea Europeana asupra importurilor de petrol din Rusia pana la sfarsitul acestui an, chiar daca embargoul ar putea provoca un deficit de aprovizionare in estul tarii si in regiunea metropolitana Berlin, a declarat, luni, ministrul german al Economiei,…

- Producatorul chinez de vehicule electrice Nio a suspendat productia, dupa ce masurile autoritatilor de a limita recenta crestere a cazurilor de Covid-19 in China au intrerupt operatiunile furnizorilor sai, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…