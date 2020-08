Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile germane au anunțat, luni, ca toate persoanele care vin din zone cu rate mari de infectare vor fi obligatoriu testate pentru noul coronavirus. Romania se incadreaza in criteriile epidemiologice anunțate de oficialii nemți, astfel ca romanii vor fi testați obligatoriu la intrarea in Germania.…

- Ministerul german al Sanatatii si autoritatile landurilor germane au cazut de acord ca eventualele noi masuri antiepidemice sa fie implementate punctual. Printre aceste masuri se numara restrictiile de circulatie locale. "Izolarea unor zone ample din orase precum Hamburg ori Berlin, spre exemplu,…

- Germania preia o participatie la o companie care dezvolta un vaccin anti-COVID-19, dupa ce SUA au incercat sa cumpere același laborator Guvernul german va prelua un pachet de actiuni la compania de biotehnologie CureVac, firma care in prezent lucreaza la un vaccin impotriva coronavirusului, a declarat…

- Suedia are cea mai mare rata a mortalitații pe cap de locuitor in acest stadiu al epidemiei, potrivit unui tracker Financial Times care folosește o medie a deceselor noi din ultimele șapte zile. Astfel, in ultimele zile, Suedia a depașit Marea Britanie, Italia și Belgia. Autoritatile suedeze au mentinut…

- Gabriela Firea reactioneaza la protestele muncitorilor romani din Germania, care denunta conditiile inumane de munca de la unele ferme. Primarul general al Capitalei acuza Guvernul de nepasare, avand in vedere ca abia dupa o luna de scandaluri ministrul Muncii s-a deplasat in Germania pentru discutii…

- Exporturile Germaniei au inregistrat in luna martie cea mai grava scadere de la reunificarea tarii, minus 11,8% comparativ cu luna februarie, in conditiile in care criza coronavirusului a redus cererea pentru bunuri produse in cea mai mare economie a Europei, a anuntat vineri Oficiul federal de statistica,…

- Germania se pregateste pentru reluarea campionatului national de fotbal incepand din aceasta luna, cu portile inchise, conform unui proiect de acord intre cancelarul Angela Merkel si autoritatile regionale, obtinut miercuri de AFP. Reluarea meciurilor din prima si a doua divizie din Bundesliga, pentru…