- Autoritatile germane au anuntat luni ca au identificat responsabili-cheie ai unei retele internationale de hackeri asociati cu Rusia si banuiti ca au vizat peste 600 de institutii din intreaga lume, relateaza AFP. La investigatie participa atat FBI-ul american, cat si agentia europeana de politie Europol.

- Autoritatile americane au anuntat joi ca au arestat doi barbati acuzati de o schema ilegala de mai multi ani pentru exportul de tehnologie in Rusia, ocolind reglementarile privind exportul impuse dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, relateaza dpa. Departamentul american al Justitiei sustine ca unul…

- Forțele ucrainene au inceput, luni, antrenamentele pentru operarea tancurilor Leopard 2 in Germania, intr-un program care va dura pana la inceputul lunii aprilie. Germania și SUA au anunțat luna trecuta ca vor trimite contingente de tancuri in Ucraina, renunțand la reticența lor in a oferi Kievului…

- Politia Romana, alaturi de DIICOT, Europol, autoritatile germane, olandeze si cele ale Statelor Unite, a contribuit la destructurarea gruparii ransomware HIVE, care, din luna iunie a anului 2021 si pana in prezent, a atacat peste 1.500 de companii din peste 80 de tari, provocand un prejudiciu de peste…

- Președintele Ucraieni, Volodimir Zelenski a impus sancțiuni impotriva unuia dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Ucraina și a 9 preoți asociați cu Biserica Ortodoxa Rusa, blocand activele lor pentru 5 ani, transmite Reuters și Hotnews . Mutarea reprezinta ultima dintr-o serie de masuri luate…

- Germania nu doreste sa furnizeze Ucrainei tancuri Leopard 2 din cauza unui 'sentiment de vinovație istorica' fața de Rusia. Aceasta opinie a fost exprimata de fostul secretar general adjunct al ONU, diplomatul sovietic și rus Serghei Ordjonikidze, relateaza ziarul Izvestia. Fii la curent cu…

- In timpul tranzacțiilor de marți, la cel mai mare hub TTF din Europa, in Olanda, prețul gazelor a scazut sub 77 de euro pe megawatt-ora (sau 820 de euro pe mia de metri cubi). Aceasta este cea mai mica cifra de la inceputul invaziei rusești in Ucraina, in luna februarie a acestui an, potrivit BBC .…