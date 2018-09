Autorităţile din Filipine au început evacuările în zonele de coastă înaintea sosirii unui taifun foarte de puternic Autoritatile din Filipine au inceput joi evacuarea a mii de persoane din zonele de coasta inaintea sosirii unui taifun deosebit de puternic, insotit de rafale de vant de pana la 205 kilometri pe ora, potrivit dpa. Conform prognozelor, taifunul Mangkhut va lovi tarmul in prima parte a zilei de sambata in extremitatea nordica a insulei Luzon si va fi cea mai puternica dintre cele 15 furtuni care au afectat Filipinele anul acesta. Echipele de interventie medicale si de urgenta au fost mobilizate, utilajele de interventie si bunuri in valoare de peste 1,7 miliarde de pesos (31,45 milioane de dolari),… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

