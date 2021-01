Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit al Marii Britanii a interzis ca de Revelion sa ne sarutam. Este inca o alta masura luata de UK in combaterea epidemiei de coronavirus. Autoritațile britanice recomanda ca in noaptea dintre ani sa nu uitam de distanțarea sociala, mai ales ținand cont de rapiditatea cuc are se transmite…

- Numarul alarmant de imbolnaviri cu COVID-19 a pus pe jar autoritatile din judetul Ialomita. Pentru a face fata valului de pacienti, Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia a extins sectia suport COVID-19.

- Primele cazuri de contaminare cu noua tulpina de coronavirus care circula in Marea Britanie au fost depistate si in Portugalia, in insula Madeira. Autoritatile locale au anuntat ca noua tulpina a fost detectata la "persoane care au sosit la Madeira din Regatul Unit", insa nu s-a precizat numarul acestora.…

- Suedia a identificat un prim caz de contaminare cu noua tulpina de coronavirus care circula in Marea Britanie. Pacientul este o persoana care a calatorit in regatul Unit. Autoritatile sanitare suedeze au anunțat, sambata, ca noua tulpina a virusului SARS-Cov-2 a fost detectata la o persoana care a calatorit…

- Primul caz de contaminare cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost descoperit vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii intr-un comunicat, noteaza AFP. Persoana contaminata, un francez rezident in Regatul Unit, este asiptomatica si a fost izolata…

- Polonia a raportat miercuri un nou record infecții cu coronavirusul, numarul contagierilor ajungand la aproape 25.000, si 373 de decese provocate de COVID-19, cel mai mare numar de la debutul pandemiei, transmit dpa și Reuters . Numarul de noi contagieri raportat miercuri a fost de 24.692, numarul…

- Numarul cazurilor de coronavirus continua sa creasca, iar in urma cu puțin timp Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a anunțat ca vor fi luate noi restricții pentru ca gradul de infectare sa scada!