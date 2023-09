Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile instalate de Rusia in Crimeea au declarat sambata, 16 septembrie, ca intenționeaza sa vanda aproximativ 100 de proprietați ucrainene, inclusiv una aparținand președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, transmite The Guardian . Vladimir Konstantinov, președintele parlamentului din Crimeea,…

- Razboi in Ucraina, ziua 570. Autoritațile instalate de Rusia in Crimeea au anunțat sambata ca intenționeaza sa vanda aproximativ 100 de proprietați ucrainene, inclusiv una aparținand președintelui Volodimir Zelenski, transmite Reuters.

- Rușii denunța un atac cu drone din Ucraina asupra unui șantier din Sevastopol. Autoritațile anunța 24 de persoane ranite. „Sevastopolul a fost atacat de inamicii nostri … Informatiile preliminare indica faptul ca incendiul a fost provocat de un atac cu rachete”, a transmis Razvozhaev pe Telegram. „Toate…

- Moscova a transmis luni ca a distrus patru ambarcatiuni militare rapide cu soldati ucraineni la bord in Marea Neagra, relateaza AFP, potrivit Agerpres. In noaptea de duminica spre luni, "in partea de nord-vest a Marii Negre, (...) aviatia navala a Flotei de la Marea Neagra a distrus patru barci militare…

- Trupele armate ucrainene creeaza conditiile necesare pentru a avansa pas cu pas si a prelua initiativa pe campul de lupta, a declarat luni seara comandantul sef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, citat de Agerpres . „Liniile de aparare ale Kievului sunt stabile, iar trupele sale resping…

- NATO a declarat miercuri ca intensifica supravegherea in regiunea Marii Negre. De asemenea, a condamnat iesirea Rusiei din acordul care asigura trecerea in siguranta a navelor care transporta cereale ucrainene, relateaza Reuters. „NATO si aliatii intensifica supravegherea si recunoasterea in regiunea…

