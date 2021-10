Autorităţile din Craiova, neputincioase cu legea în mână Gazeta de Sud prezinta ceea ce pare o „reteta” de cum sa construiesti fara autorizatie si sa scapi nepedepsit. Politia Locala Craiova a obtinut in instanta, inca din toamna anului 2017, demolarea partiala a unui imobil extins fara autorizatie. De atunci, atat executorul judecatoresc, cat si Politia Locala si RAADPFL Craiova, nu au reusit sa puna in executare sentinta instantei. Politistii locali constatau, in septembrie 2015, ca un imobil de pe o strada din Craiova a fost extins fara autorizatie. Mai exact, un imobil cu parter si mansarda, construit pe hotar, a fost modificat si extins la parter… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

