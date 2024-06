Dupa o avarie la o conducta de apa, apa potabila de pe continent nu mai ajunge pe insula italiana Capri. Acest lucru are acum consecințe pentru turiști – nu mai au voie sa intre pe insula. Nu exista in prezent nicio posibilitate pentru turiști sa coboare pe insula mediteraneana Capri. Administrația locala a impus o […] The post Autoritațile din Capri au interzis accesul turiștilor pe insula appeared first on Puterea.ro .