Autorităţile din Braşov anunţă că autobuzele electrice puse în funcţiune anul trecut au dus la reducerea cu zeci de tone a emisiilor de noxe Cele 60 de autobuze electrice puse in functiune in municipiul Brasov in 25 mai anul trecut au parcurs doua milioane de kilometri. ”Practic tot transportul electric a reprezentat o scadere de 1.600 de tone de CO2, 1,4 tone de PM-uri si 70 de tone de NOx-uri. Vorbim despre imbunatatirea calitatii aerului cu mijloace de transport in comun verzi si pe care sper sa le folositi in numar cat mai mare. In perioada urmatoare vom optimiza liniile 8 si 5. Pe linia 8, incepand de saptamana viitoare, vom pune in circulatie noi troleibuze, dintr-un lot de 25 de troleibuze Solaris pe care le vom receptiona… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

