- UPDATE – Primele 500 de doze de vaccin anti-COVID-19 au ajuns, duminica dimineata, la Botosani, urmand sa fie repartizate luni in cele doua centre de vaccinare a cadrelor medicale constituite la Spitalul Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ Botosani si Spitalul Municipal Dorohoi. Directorul Directiei de…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei, va fi prima persoana din Botosani care se va vaccina impotriva virusului COVID-19. Oficialul DSP a anuntat ca vaccinarea sa va avea loc pe 4 ianuarie, la ora 9,00, la Centrul de vaccinare care va functiona in incinta Spitalului…

- Campania de vaccinare anti-Covid in Romania se va desfașura in trei etape, primii urmand sa fie imunizați lucratorii din domeniul sanatații și social, iar in a doua etapa vor fi vaccinati toti angajatii care desfașoara activitați in domenii-cheie, esențiale, inclusiv cei din salubritate sau personalul…

- Prefectul Dan Nechifor, directorul Direcției de Sanatate Publica, Monica Adascaliței, șeful ISU, colonelul Cristian Amarandei, medicul Radu Malancea, primarul municipiului Dorohoi, Radu Malancea sau Valerian Andrieș, directorul Spitalului Municipal Dorohoi.

- Situația este critica in județul Botoșani. Directorul DSP semnaleaza ca niciun spital din județ nu poate asigura necesarul de oxigen pentru pacienții cu Covid-19. Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei, a declarat pentru Agerpres ca niciun spital din județ destinat…

- Directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfantul Ioan Iacob” din Dorohoi, preotul Constantin Muha, a murit, joi, infectat cu SARS-COV-2. El suferea de bronșita cronica și inițial s-a tratat acasa, crezand ca este vorba de boala lui, nu de COVID-10.Directorul Directiei de Sanatate Publica…