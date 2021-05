Autoritățile din Belgia au suspendat vaccinarea cu Johnson&Johnson la persoanele de sub 41 de ani, după decesul unei femei Belgia va suspenda vaccinarea anti-COVID-19 cu serul Johnson&Johnson la persoanele cu varsta de sub 41 de ani, in urma decesului unei femei care a fost vaccinata cu acest tip de ser, au anunțat reprezentanții Ministerului Sanatații. Belgia oprește vaccinarea cu Johnson&Johnson la persoanele cu varste de sub 41 de ani Femeia in varsta de 37 de ani a murit pe 21 mai. Agenția Federala pentru Medicamente și Produse de Sanatate (FAMHP) a fost notificata cu privire la faptul ca aceasta a ajuns la spital avand o tromboza severa și nivelul trombocitelor foarte scazut. Femeia primise vaccinul Johnsons&Johnson… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

