Stiri pe aceeasi tema

In ultimul an, in 84 dintre cele mai mari orașe din Rusia au fost desființate 200 de rute de transport public terestru - 190 de linii de autobuze și zece de troleibuze, transmite RBK, citand un rating al orașelor in ceea ce privește calitatea transportului public, pregatit de compania Simetra.

Autoritatile ucrainene din Jitomir au demolat bustul poetului rus Aleksandr Pușkin, noteaza Ukrinform, potrivit RADOR.

Autoritatile ucrainene au estimat ca, din octombrie, 8.732 de copii au fost deportati in Rusia si 238 sunt dati disparuti pe fondul invaziei ruse in Ucraina, a informat sambata presa locala, dupa ce s-a aflat despre deportarea fortata a 34 de copii din Herson (sud), transmite EFE.

Ministerul finlandez al Apararii va analiza restricții suplimentare legate de bunurile imobile pentru cetațenii Federației Ruse. Dupa cum transmite RIA - Novosti, preluata de Rosbalt, intre masurile studiate se numara interzicerea completa a deținerii de bunuri imobiliare in Finlanda.

Autoritațile anunța ca s-a deschis Ferma Animalelor din cadrul Gradinii Zoologice din Sibiu. In interiorul acesteia, copiii se pot juca, sub supraveghere, cu diferite animale de ferma.

Autoritatile britanice verifica un obiect suspect depistat in apropierea biroului premierului Liz Truss si a sediului Guvernului britanic, in centrul Londrei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate, scrie Mediafax.

Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, le-a mulțumit vineri colegilor din familia socialiștilor europeni pentru adoptarea rezoluției prin care se exprima clar sprijinul total pentru aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, informeaza RADOR.

Autoritățile din Germania spun ca problema reparațiilor din al Doilea Razboi Mondial este inchisa dupa ce Polonia a anunțat ca va cere despagubiri in mod oficial, potrivit Reuters, informeaza Mediafax.