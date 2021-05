Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile belaruse au transmis echipajului zborului Ryanair ca avionul lor avea la bord un dispozitiv explozibil si i-au recomandat sa aterizeze la Minsk, potrivit transcrierii discutiei intre pilot si turnul de control publicate marti, relateaza AFP, citeaza Agerpres.

- Autoritațile din Belarus au anunțat, marți, ca invita reprezentați din SUA, Uniunea Europeana și ai aviației civile internaționale sa investigheze aterizarea urgenta operata duminica la Minsk de o cursa Ryanair la bordul careia se afla jurnalistul și opoz

- Autoritațile de la Minsk au insistat luni cu declarații in care au incercat sa acrediteze ideea ca interceptarea avionului comercial aflat pe ruta Atena -Vilnius, in urma unei așa-zise alarme cu bomba, a fost un act legal, refuzand sa admita ca adevaratul scop a fost arestarea unui opozant al regimului…

- Autoritațile din Belarus au reacționat dupa deturnarea avionului comercial Ryanair, pentru arestarea disidentului Roman Protasevici. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din Belarus a reacționat pe marginea acestui subiect care a pus o lume intreaga pe jar. Autoritațile din Belarus au acuzat…

- Autoritațile din Polonia au deschis o ancheta in cazul avionului Ryanair forțat sa aterizeze in Belarus din ordinul regimului Lukașenko, pentru arestarea jurnalistului opozant Roman Protasevici, aflat printre pasageri, informeaza Hotnews. Incidentul intra in jurisdicția Varșoviei deoarece aeronava este…

- Rusia a acuzat luni Occidentul de ipocrizie pentru reactia sa dupa ce un avion al companiei Ryanair ce efectua un zbor Atena-Vilnius a fost constrans de autoritatile belaruse sa aterizeze duminica la Minsk, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Autoritatile belaruse au recurs la un avion de…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat duminica ca State Unite condamna cu fermitate deturnarea unui avion Ryanair spre Belarus si retinerea unui jurnalist de opozitie aflat la bord si a solicitat o reuniune de urgenta a unui grup international al aviatiei civile, informeaza Reuters.…

