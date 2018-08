Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Bangladesh va analiza luni un amendament ce propune introducerea pedepsei cu moartea in cazul accidentelor rutiere cauzatoare de decese, a declarat un oficial, in contextul in care zeci de mii de elevi și studenți protesteaza dupa ce doi adolescenți au fost calcați de un autobuz.

- Nemultumiti de modul in care statul roman administreaza criza pestei porcine africane, membrii Asociatiei Pro Consumatori (APC) organizeaza, joi, nu unul, ci doua proteste. Intre orele 11:00 si 13:00, membri ai APC vor picheta sediul Ministerului Agriculturii. Ulterior, protestul se va muta…

- Moartea subita a doi copii imediat dupa ce au primit vaccinuri de imunizare in Samoa a determinat Guvernul acestei tari sa sisteze programul de vaccinare si sa demareze o ancheta, informeaza DPA citata de Agerpres.ro Cei doi copii in varsta de un an au murit vineri la cateva minute de la administrarea…

- In vara lui 2015, Guvernul a obligat bancile autohtone sa isi inchida portile timp de aproape 20 de zile si sa limiteze retragerile de fonduri la doar 60 de euro pe zi, in ideea de a evita un colaps al sistemului bancar elen. Grecia va majora de la 2.300 la 5.000 de euro limita de numerar care poate…

- Celebrul pilot Titi Aur, multiplu campion national de raliuri, fondatorul „Academiei Titi Aur” – scoala de conducere defensiva si pilotaj a vorbit despre un aspect esential care ar schimba aceasta statistica trista. „Avem o problema legata de gradul de educatie rutiera care pleaca de la varf si pana…