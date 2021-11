Stiri pe aceeasi tema

- Directorul medical al Institutului Matei Balș, dr. Adrian Marinescu, spune ca in acest moment situația epidemiologica este una echilibrata și e clar pentru toți ca vom avea sarbatori liniștite. Nu trebuie uitat, insa, ca pandemia nu a trecut. Adrian Marinescu a declarat, miercuri, in emisiunea „Marius…

- Saptamana aceasta a avut la Instituția Prefectului Județului Iași o intalnire in care am analizat soluții pentru a preintampina sincope in aprovizionarea cu oxigen medical a unitaților sanitare care ingrijesc pacienți covid. Au participat: Marius Sorin Danga – vicepreședintele Consiliului Județean,…

- Interesul organelor de specialitate pentru aceste lucruri survine din posibilitatea de a impiedica astfel, luand legatura și testand persoanele de contact, raspandirea bolii. Dupa cum arata dr. Vasile Cepoi, șeful DSP Iași: „Ancheta epidemiologica este un instrument prin care se identifica posibilitațile…

- Butelii Oxigen Directia de Sanatate Publica Iasi sustine ca oxigenul necesar este asigurat pentru astazi ca urmare a sprijinului acordat de Spitalul Judetean Suceava, care a transmis cu titlu de imprumut 50 de butelii de oxigen Spitalului de Boli Infectioase Iasi. Directorul DSP Iași, Vasile CEPOI a…

- Situația in acest moment este dincolo de foarte grava, arata Vasile Cepoi, directorul DSP Iași: „Cazurile au depașit toate estimarile facute de noi”. Azi s-au inregistrat la Iași 856 de cazuri noi de COVID-19. Nu mai sunt locuri in spitale, astfel ca, arata medicul, „doua cazuri au ramas in ambulanța…

- Conform declarațiilor dr. Vasile Cepoi, directorul Direcției de Sanatate Publica Iași, de ieri au fost facute operaționale inca 30 de paturi la Spitalul CFR pentru bolnavii de COVID-19. Astazi au mai fost pregatite 12 paturi la spitalul Harlau, iar de luni alte 20 de paturi la spitalul Pașcani. „In…

- In județul Iași se amenajeaza noi paturi in secțiile ATI COVID, incepand de astazi, ca urmare a dublarii, in ultimele zece zile, a ratei internarilor pacienților covid in secțiile de terapie intensiva. Directorul DSP Iași, Vasile Cepoi, a anunțat ca intr-o prima etapa, la Spitalul CFR, numarul paturilor…

