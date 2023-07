Autoritățile descoperă un nou caz de azil cu probleme grave în România Un nou azil cu probleme grave a fost descoperit ieri in Romania. Este vorba de un centru privat din satul Bardești, comuna Santana de Mureș, care aparține unei asociații și care adapostea la subsol, in condiții improprii, șapte persoane cu dizabilitați, scrie Rador. Autoritațile au fost alertate prin apel la 112 de reprezentanta unui ONG, care se afla in control, dupa ce primise o sesizare. Cercetarile au scos la iveala ca rezidenții care erau ținuți in condiții inumane au fost trimiși in acea locație, in baza unor contracte de prestari servicii, de catre DGASPC-uri din București și Covasna. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

