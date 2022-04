Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Dumitru Bughiu: Din cauza scumpirilor, fara un mecanism european sau guvernamental, proiectele europene ale autoritaților locale risca sa fie pierdute Autoritațile publice locale și județene se confrunta cu o problema extrem de dificila care ar putea duce la blocaje in derularea proiectelor,…

- Gestionarea adecvata a vehiculelor companiilor de transport presupune utilizarea unor tahografe digitale inteligente, precum și o platforma web corespunzatoare, pentru monitorizarea șoferilor și analiza datelor tahografului. Platforma web va pune la dispoziția managerilor flotelor o serie de informații,…

- In acest week-end polițiștii maramureșeni au acționat pe arterele din județ in vederea asigurarii unui climat de ordine, liniște și a unui trafic in condiții de siguranța și, totodata, pentru depistarea conducatorilor auto care nu respecta legislația rutiera in vigoare. Astfel, in cadrul acțiunilor,…

- AMENZI URIAȘE și unitați inchise pentru cei care vand alcool și țigari minorilor. Proiect adoptat, inițiat de Florin Roman Plenul Camerei Deputaților a adoptat, in aceasta saptamana, cu unanimitate de voturi, in calitate de for decizional, un proiect de lege pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca, in acest moment, masca de protectie ar putea fi chiar mai eficienta decat vaccinarea, avand in vedere raspandirea larga pe care o are virusul in acest al cincilea val al pandemiei. Rafila afirma ca va continua sa poarte masca de protectie si in spatii…

- In multe sectoare economice este necesara gestionarea eficienta a lanțului de aprovizionare (Supply Chain Management). Pentru realizarea acestui obiectiv se implementeaza soluții informatice specializate, care sa asigure controlul tuturor operațiunilor, de la momentul lansarii comenzii de catre client…

- In 27 ianuarie, Comisia Europeana și rețeaua autoritaților naționale de protecție a consumatorilor (CPC) au transmis companiei care deține WhatsApp o scrisoare, solicitandu-i sa clarifice modificarile pe care le-a efectuat in 2021 privind condițiile sale de utilizare și politica sa de confidențialitate…

- Comisia Europeana și rețeaua autoritaților naționale de protecție a consumatorilor (CPC) au transmis companiei care deține WhatsApp o scrisoare, solicitandu-i sa clarifice modificarile pe care le-a efectuat in 2021 privind condițiile sale de utilizare și politica sa de confidențialitate și sa asigure…