Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au blocat intrarea in tara a unui TIR incarcat cu 18,1 tone de deseuri textile provenite din Germania, care in documente erau trecute ca imbracaminte destinata unei firme din Romania, potrivit Agerpres.Potrivit Garzii de Mediu Arad, soferul…

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins 29 de migranti din diferite state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR incarcat cu mobila, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in aceasta noapte se desfașoara un transport agabaritic pe traseul Timișoara-Autostrada A 1-Punctul de Trecere a frontierei Nadlac, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins 15 cetateni din Turcia si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua TIR-uri care mergeau in vestul Europei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Doua TIR-uri care transportau deseuri, textle si electrocasnice uzate, au fost intoarse din drum, la intrarea in tara pe la Punctul de Trecere a Frontierei Bors II, deoarece nu indeplineau conditiile legale necesare transportului, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritatile din Valcea au solicitat marti seara elicopterul SMURD pentru preluarea unui barbat de 64 de ani ce a fost ranit grav intr-un accident produs la Calimanesti, pe drumul catre Manastirea Stanisoara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Doua transporturi cu deseuri textile aduse din Germania, in total 22 de tone, au fost blocate de autoritatile romane sa intre in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, pentru ca firma din Covasna la care urmau sa ajunga nu indeplineste conditiile legale pentru a primi astfel de marfuri,…

- Politistii de frontiera au descoperit 12 migranti, cetateni ai unor tari asiatice, care au incercat sa iasa ilegal din tara ascunsi intr-un camion, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, potrivit Agerpres.Potrivit Politiei de Frontiera Arad, in timp ce era verificat un camion fara incarcatura…