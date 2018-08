Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Kremlin au decis construirea unui centru cultural in Crimeea, ca prim pas in transformarea peninsulei in capitala culturala a Rusiei, conform unui proiect prezentat de președintele rus Vladimir Putin, relateaza Reuters.Proiectul de transformare a Crimeei in capitala culturala…

- O rusoaica a fost arestata pentru spionaj la Washington dupa ce a incercat sa intermedieze intalniri secrete in timpul summitului Trump-Putin, a anunțat Departamentul american al Justiției la scurt timp dupa intalnirea de la Helsinki a celor doi lideri, scrie The New York Post. Maria Butina, in varsta…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut miercuri presedintelui rus Vladimir Putin sa actioneze pentru plecarea din Siria a fortelor iraniene, informeaza Reuters, preluata de agerpres. Netanyahu l-a asigurat pe liderul de la Kremlin ca Israelul nu intentioneaza sa ameninte regimul presedintelui…

- Kremlinul a transmis luni ca anexarea Crimeei nu va face obiectul discuțiilor intre președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Donald Trump, pentru ca peninsula este parte inseparabila a Rusiei, scrie Reuters.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a discutat sambata la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin despre eliberarea "detinutilor politici" ucraineni din Rusia, intre care se numara cineastul Oleg Sentov, aflat in greva foamei, a anuntat intr-un comunicat presedintia ucraineana, transmit AFP…

- Autoritatile nord-coreeane si-au confirmat intentia de a-si distruge arsenalul nuclear, a anuntat secretarul de Stat american Mike Pompeo, care a precizat ca liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a spus personal acest lucru, relateaza Reuters conform News.ro . Liderul nord-coreean urmeaza se se intalnesca…