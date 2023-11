Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe a anunțat marți seara, 31 octombrie, ca alte doua persoane cu dubla cetațenie, israeliana și romana, sunt ținute ostatice de gruparea palestiniana Hamas in Fașia Gaza. Numarul cetațenilor romani ostatici a ajuns la 3.„In continuarea precizarilor transmise de catre Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, in contextul situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, precizam ca autoritatile israeliene au informat cu privire la decesul a inca unei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Statul Israel. Astfel, pana la acest…

- Inca o persoana cu dubla cetatenie israeliana si romana, cu domiciliul in Statul Israel, a murit, a transmis, luni, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Pana la acest moment, potrivit informatiilor transmise de catre autoritatile israeliene, cinci persoane cu dubla cetatenie israeliano-romana, cu domiciliul…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, ca inca un roman cu dubla cetațenie, israeliana și romana, a murit in Israel. Pana la acest moment, Ambasada Romaniei la Tel Aviv și Consulatul General al Romaniei la Haifa nu au recepționat solicitari de sprijin consular privind dispariția sau decesul…

- Inca o persoana cu dubla cetațenie israeliana și romana a murit in atacurile teroriste comise de Hamas, este vorba despre cea disparuta, ridicand astfel numarul celor care au decedat in Israel la 5, a anunțat luni, 23 octombrie, Ministerul de Externe.In acest moment, 5 persoane cu cetatenie israeliano-romana…

- „Unul dintre cetatenii cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Israel, semnalat initial in lista persoanelor disparute, este ostatic in Fasia Gaza”, anunța Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat, sambata, 21 octombrie.In același comunicat, MAE anunța ca Ambasada Romaniei…

- „Salut pasul facut astazi de Guvernul Ucrainei in implementarea intelegerii in problema asa-zisului limbaj artificial «moldovenesc» la care am ajuns cu presedintele Zelenski saptamana trecuta la Bucuresti”, a transmis președintele Iohannis, pe X (fosta Twitter).Potrivit președintelui, acesta este un…

- Ministerul Afacerilor Externe a aunțat vineri, 13 octombrie, ca doua persoane cu dubla cetațenie, israeliano-romana au decedat pana acum, la aproape o saptamana dupa atacul declanșat de Hamas.Este vorba despre:persoana al carei deces a fost anunțat de Israel pe 9 octombrie, care deținea cetațenie israeliano-romana,…