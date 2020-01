Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ucisa, iar alte trei au fost grav ranite miercuri pe o strada din centrul orașului Ottawa, in apropiere de Parlamentul Canadei, relateaza eluniversal.com.mx.Poliția canadiana a fost alertata in jurul orei 7:30. In urma incidentului, o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite.…

- Targujienii au ales și anul acesta sa petreaca in numar mare Revelionul in strada. Autoritațile au și pregatit pentru ei un foc de artificii impresionant, dar și mult mai costisitor decat in anii trecuți. Așa ca, la cumpana dintre ani, cei care au urmarit focul de artificii pe Insulița de pe Jiu, s-au…

- Cel putin 18 detinuti au fost ucisi si 16 raniti intr-un schimb de focuri dintr-o inchisoare din Honduras in noaptea de vineri spre sambata, a anuntat administratia penitenciara intr-un comunicat, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Schimbul de focuri a inceput din motive necunoscute in inchisoarea…

- Cel puțin 20 de persoane au murit în urma unui schimb de focuri între forțele de securitate mexicane și mai mulți barbati înarmati care erau suspectati ca faceau parte dintr-un cartel de droguri, au informat autoritațile, relateaza Mediafax citând Reuters. Incidentul a avut…

- Alerta in centrul Londrei! Autoritațile au inchis podul Londrei, dupa ce au fost trase mai multe focuri de arma, relateaza BBC News. Jurnalistul BBC a declarat ca a vazut mai mulți barbați implicați intr-o bataie, iar mai multe focuri de arma au fos trase in momentul in care poliția a sosit la fața…

- Incidentul armat s-a produs in Saint-Denis din Paris, anunta autoritatile franceze, citate de cotidianul Le Parisien, conform Mediafax. Focuri de arma au fost trase in cursul noptii de joi spre vineri in zona Marcel-Paul din cartierul parisian Saint-Denis. In urma incidentului armat, care…

- Autoritațile din Pitești au organizat o acțiune de prindere in flagrant a patru persoane, cu varste cuprinse intre 20 și 23 de ani din București și Ilfov. Acestea erau suspecte de trafic de droguri.

- Autoritațile locale din comuna Vidra continua proiectul de asfaltare a unor strazi din localitate. Este vorba de asfaltarea unopr strazi prinse in proiectul ,,modernizare drumuri de interes local in Comuna Vidra“, proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), in valoare de 8,7…