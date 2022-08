Stiri pe aceeasi tema

- Seceta afecteaza culturile de floarea-soarelui Foto: radiocluj.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Seceta afecteaza si culturile de floarea-soarelui din judetul Ialomita. Fermierii se plâng de productia slaba, dar si de problemele întâmpinate la rotirea culturilor.…

- Din cauza nivelului foarte scazut al raului Prut, Agentia Nationala de Imbunatațiri Funciare Vaslui nu mai poate livra apa pentru irigații catre mai multe organizații. Fermierii au fost anunțați ca nu vor mai primi apa, iar culturile de pe circa 5.000 de hectare vor ramane neirigate. Daca debitul mediu…

- Deputatul social-democrat Adrian Alda le aduce o noua veste buna fermierilor aradeni. Ministerul Agriculturii a anunțat modul in care vor avea loc despagubirile in cazul culturilor afectate de seceta. „Ministrul Petre Daea a venit și la Arad și a vazut care este situația culturilor agricole și gradul…

- Autoritațile comunei salajene Bobota au anunțat ca seceta agraveaza problemele la nivel local. Lipsa apei distruge tot mai multe culturi agricole, suprafața afectata fiind tot mai mare. Contactat telefonic, primarul comunei Bobota, Dorin Gorgan, ne-a declarat ca nu știe ca o astfel de seceta sa mai…

- Un val de scumpiri este asteptat in Romania. Preturile vor creste din cauza secetei extreme cu care se confrunta tara noastra, dar si intregul continent. Fermierii trag semnale de alarma si spun ca cele mai afectate de lipsa ploilor sunt culturile de porumb si de floarea soarelui. Din cauza secetei…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus ca a vizitat mai multe județe din țara afectate de seceta și in unele zone culturile agricole sunt compromise total. El a dat exemplul Buzaului, unde „e numai praf”. Intrebat despre situația creata de seceta in Romania, Petre Daea a spus, marți, la Antena 3,…

- Asociația Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice (ACCPT) Vrancea a inaintat un memoriu catre autoritatile publice locale și centrale privind necesitatea urgenta de a declara județul zona calamitata de seceta. Seceta a afectat drastic atat culturile de toamna cat si culturile de primavara Suprafetele…

- Seceta extrema instalata in ultimii ani, continuata cu lipsa precipitațiilor din acest an, in care ploile au adus in zona Galațiului numai 90 de litri/mp din nivelul normal al precipitațiilor, de 420 de litri/mp, afecteaza culturile inființate pe aproximativ 350 de hectare din Bazinul cerealier de pe…