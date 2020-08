Autoritațile din doua orașe din China au gasit urme ale noului coronavirus pe alimentele congelate importate, deși Organizația Mondiala a Sanatații a redus riscul ca virusul sa intre in lanțul alimentar. Un eșantion preluat de pe suprafața aripilor de pui congelate importate in sudul orașului Shenzhen din Brazilia, precum și mostre de pe ambalajele in […]