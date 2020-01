Autoritățile chineze au demolat peste 100 de cimitire uyghure, conform unor imagini din satelit China pare sa distruga cimitirele tradiționale uyghure de câțiva ani ca parte a ceea ce criticii descriu drept o campanie mai larga și coordonata de control a credințelor islamice și a grupurilor minoritare musulmane din granițele sale, conform unei anchete CNN.



Astfel, în urma unei anchete ce s-a întins pe durata a cateva luni, și a cuprins inclusiv analizarea imaginilor din satelit, s-a constatat dispariția a peste 100 de cimitire uyghure, majoritatea în ultimii doi ani.



Aceasta raportare a fost susținuta de zeci de anunțuri oficiale ale guvernului chinez…

Sursa articol: hotnews.ro

