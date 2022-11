Stiri pe aceeasi tema

- Efective importante de polițiști au aparut pe strazile din marile orașe din China in incercarea de a preveni noi proteste, relateaza DPA, citata de Agerpres. In ultimele zile, China a fost zguduita de manifestații. Mii de de oameni și-au strigat nemulțumirea fața de restrictiile dure anticoronavirus…

- Inca din weekend, mii de chinezi au inceput sa iasa in strada, protestand impotriva politicii „zero-Covid” impusa de autoritați. Polițiștii fac un adevarat tur de forța pentru a-i intimida pe manifestanți.

- Regimul chinez a dat asigurari, luni, ca „lupta sa impotriva Covid-19 va fi un succes”, a doua zi dupa demonstrații de o amploare fara precedent in intreaga China pentru a protesta impotriva politicii draconice a Beijingului „zero Covid-19”. Autoritațile denunța „forțe cu motivații ascunse” Printre…

- Autoritațile chineze au anunțat ca introduc noi restricții COVID in Shenzhen, un oraș cu 12 milioane de locuitori. Masurile vizeaza restaurantele și alte spații inchise, dar vor fi aplicate și in cazul strainilor care sosesc in oraș.

- Astfel, potrivit unui comunicat oficial, zona economica din jurul aeroportului din Zhengzhou din centrul tarii, unde se afla fabrica administrata de grupul taiwanez Foxconn, va trebui sa ramana in lockdown pentru sapte zile, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Incepand de miercuri, cei peste 600.000…

- Autoritațile de la Beijing au indepartat bannere de protest de pe un pasaj suprateran din oraș, potrivit unor imagini care au circulat pe scara larga pe rețelele de socializare joi (13 octombrie), cu doar cateva zile inainte de inceperea Congresului Partidului Comunist. Bannerele aveau inscripționate…

- Autoritațile de la Teheran au denunțat a patra zi de proteste declanșate de uciderea Mahsei Amini, tanara de 22 de ani omorata in bataie de poliția moralitații pentru ca ar fi purtat incorect valul islamic, relateaza The Guardian. Oficialii iraniei spun ca protestatarii s-au „lasat prada unei conspirații…

- China a plasat joi in lockdown peste 20 de milioane de locuitori din Chengdu, o metropola din sud-vestul tarii, intr-o perioada in care aceasta tara asiatica se confrunta cu o recrudescenta pandemica limitata, informeaza AFP.