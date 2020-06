Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a publicat ghidul de recomandari pentru redeschiderea gradinitelor in perioada verii, in noul context al prevenirii raspandirii noului coronavirus. Pe lista apar atat recomandari generale de distanțare și contact, pentru copii, cat și eliminarea unor aparate sau dotarilor ce se…

- In ultimele 24 de ore, in regiunea Cernauți au fost raportate 53 de noi cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus.Primaria orașului Cernauți anunta noi masuri de relaxare a restrictiilor impuse la inceputul pandemiei. In special, au permis funcționarea atracțioanelor din parcul central, a bailor…

- Masurile necesare in vederea redeschiderii creselor, gradinitelor, after-school-urilor, pentru prevenirea imbolnavirii cu SARS-CoV-2, au fost trimise spre publicare la Monitorul Oficial, informeaza, luni, Ministerul Educatiei si Cercetarii. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, luni a fost trimis…

- Masurile necesare in vederea redeschiderii creselor, gradinitelor, after-school-urilor, pentru prevenirea imbolnavirii cu SARS-CoV-2, au fost trimise spre publicare la Monitorul Oficial, informeaza, luni, Ministerul Educatiei si Cercetarii.

- Parinții care doresc sa beneficieze de serviciile oferite de gradinițele/unitațile de invațamant preșcolar de stat, in perioada vacanței de vara, pot depune, de luni, 15 iunie, cereri la unitațile de invațamant pe care le-au frecventat copiii in acest an școlar, a anunțat Ministerul Educației. Masurile…

- Seful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a anuntat vineri ca a fost adoptata o ordonanta de urgenta in sedinta de Guvern de joi seara care permite transferul proiectelor de infrastructura rutiera si feroviara de interes local de la autoritatile centrale. El a precizat ca decizia a fost luata…

- "Un act normativ adoptat in sedinta de guvern de ieri reprezinta o adevarata revolutie in domeniul proiectelor de infrastructura derulate cu fonduri europene. Astfel, Ministerul Fondurilor Europene a propus si a fost adoptata o ordonanta de urgenta care permite transferul proiectelor de infrastructura…

- "Spitalele trebuie redeschise urgent in conditii de siguranta pentru pacientii cronici! Scolile trebuie sa fie pregatite pentru reluarea cursurilor in toamna! Trebuie asigurati bani pentru copiii si batranii din centrele sociale, pentru persoanele cu handicap sau pentru hrana si cazarea celor aflati…