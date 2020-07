Autorităţile canadiene ''au pierdut urma'' a circa 35.000 de străini expulzabili (raport) Agentia pentru Servicii Frontaliere a Canadei (ASFC) "a pierdut urma" a doua treimi dintre cei 50.000 de straini vizati de un ordin de expulzare, a denuntat miercuri un raport de audit al parlamentului, informeaza joi AFP. Insarcinata cu aceste expulzari, ASFC nu mai are informatii despre 34.700 de straini, in special solicitanti de azil respinsi care fac obiectul unei masuri de expulzare executorie, dezvaluie Biroul general de verificare al Canadei in acest raport. Celelalte 15.300 de cazuri inscrise in inventarul "cazurilor de tratat" vizeaza persoane pe care Agentia le poate localiza si care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

