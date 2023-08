Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul deceselor cauzate de incendiile devastatoare din Hawaii continua sa creasca si a ajuns la cel putin 53, relateaza The Guardian. Autoritațile se tem ca dezastrul risca sa devina unul din cele mai mortale din istoria acestui stat american. Președintele Joe Biden a declarat stare de dezastru in…

- Aproape 30 de turiști romani urmeaza sa fie evacuați din insula Rodos, cuprinsa de incendii de vegetație, a precizat Ministerul de Externe de la București. Ei au anunțat autoritațile romane ca se afla in afara oricarui pericol și vor parasi insula cu ajutorul autoritaților din Grecia. De altfel, autoritațile…

- In cursul zilei de ieri, 10 iulie, salvatorii din intreaga tara au continuat sa actioneze pentru a raspunde prompt solicitarilor primite din partea cetatenilor. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a transmis printr un comunicat de presa rezultatele eforturilor din ultimele 24 de ore. Au…

- Ploile torențiale care au inceput in urma cu cateva zile au provocat inundații in Serbia și Bosnia. Vineri, autoritațile au declarat stare de urgența in mai multe zone, deoarece ploile vor continua in weekend.In Serbia, 1.300 de salvatori și 22 de ambarcațiuni participa la o misiune in zonele inundate.…

- Fumul incendiilor de vegetație din Canada amenința sanatatea a milioane de oameni. Fumul incendiilor de vegetație din Canada amenința sanatatea a milioane de oameni din America de Nord. Autoritațile din Canada și SUA au emis avertismente de risc ridicat privind calitatea aerului, potrivit BBC.…

- Canada este pe drumul catre cel mai rau an de distrugeri provocate de incendiile de padure și vegetație, deoarece se prognozeaza ca, in condițiile calde și uscate, acestea vor persista pana la sfarșitul verii, dupa un inceput fara precedent al sezonului de incendii, potrivit Reuters. Canada este pe…

- In Italia sunt zeci de mii de oameni evacuați și tot atatea gospodarii ramase fara curent electric. Apele au inceput sa se retraga și abia acum se contureaza dimensiunea dezastrului. Autoritațile estimeaza pagubele la miliarde de euro.