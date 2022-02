Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile britanice au lansat vineri un apel catre cetateni indemnandu-i sa renunte la selfie-urile cu furtuna dupa ce vanturi cu viteze record s-au abatut asupra nordului Europei provocand valuri care ajung pana la inaltimea acoperisurilor proprietatilor aflate pe coasta, informeaza Reuters.…

- Autoritatile olandeze au declarat vineri cod rosu in intreaga parte de vest a Tarilor de Jos inainte de venirea furtunii Eunice, fapt ce a condus la suspendarea a numeroase zboruri si la paralizarea traficului aerian, precum si la inchiderea mai multor scoli si centre de vaccinare, relateaza EFE. Furtuna…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, din cauza furtunii Eunice, autoritatile britanice au emis pentru vineri coduri rosu si portocaliu de vant puternic. Potrivit unui comunicat…

- Trupul unei femei de 70 de ani a fost gasit in casa ei din nordul Italiei la doi ani dupa ce a murit, scrie CNN . Marinella Beretta traia singura in Lombardia, in apropierea Lacului Como. Corpul ei descompus a fost descoperit vinerea trecuta de pompierii din Como, care fusesera chemați dupa ce un copac…

- Un ziar oficial chinez a acuzat Washingtonul ca plateste sportivi pentru a-i "incita" sa provoace "tulburari" in timpul Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing (4-20 februarie), acuzatie dezmintita de ambasada americana din capitala Chinei. Articolul din publicatia de limba engleza China Daily se…

- O patura groasa de zapada s-a asternut in Grecia, luni, 24 ianuarie, de la Acropola din Atena pana la insulele din sud. Fenomenul, unul extrem de rar, a perturbat transporturile, inclusiv cele aeriene, si a dus la inchiderea scolilor, a informat agenția Reuters , preluata de Agerpres . Furtuna de zapada,…

- Autoritațile au anunțat, marți, 1.144 de cazuri noi de COVID, dupa efectuarea a 47.285 de teste. In ultimele 24 de ore, 67 de persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața. Nu sunt raportate decese anterioare. Bilanțul COVID de astazi este cel mai ridicat din ultimele 18 zile. Romania a depașit…