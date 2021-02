Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile britanice au anuntat luni reducerea nivelului de alerta terorista, ca urmare a unei scaderi a numarului de atacuri teroriste inregistrate in Europa, relateaza dpa. Regatul Unit nu se mai confrunta cu o amenintare „grava” de producere a unor atentate teroriste, ci doar cu una „substantiala”,…

- Efectele Brexitului se fac tot mai resimtite dupa o luna de la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Potrivit unui studiu realizat de Asociatia de Transport Rutier din Regatul Unit, volumul exporturilor spre UE au scazut cu 68% in ianuarie 2021 fata de aceeasi perioada a

- Volumul exporturilor dinspre Regatul Unit spre Uniunea Europeana a scazut in mod uluitor, cu 68% in ianuarie 2021 fața de ianuarie 2020, in urma Brexit și a efectelor sale dezastruoase asupra comerțului dintre cele doua parți, relateaza The Guardian.

- Medicii de la clinica Garmisch-Partenkirchen din Bavaria au raportat ca au detectat o noua mutație a coronavirusului. In prezent nu exista indicii ca ar fi mai contagioasa decat alte mutații cunoscute. Probele sunt analizate acum la un laborator din Berlin. Este vorba de o clinica din localitatea bavareza …

- Statele Unite ale Americii sunt in alerta, dupa ce un mesaj neobișnuit a fost transmis in direct pe frecvența folosita de piloți. Autoritațile vorbesc despre o amenințare terorista, menita sa il razbune pe generalul Solemani, ucis in urma cu un an.

- Lista țarilor care vor sa interzica mașinile pe benzina și diesel, in urmatorii ani, pentru reducerea emisiilor poluante și stoparea incalzirii globale Incalzirea globala și schimbarile climatice au devenit doua urgențe de importanța mondiala in ultimii ani și tot mai multe țari ale lumii cauta soluții…

- Marea Britanie va reduce perioada de carantina de la 14 la 10 zile, transmite The Guardian. Masura va fi valabila in toate cele patru natiuni: Anglia, Țara Galilor, Scoția, Irlanda de Nord.Autoritatile medicale din toate cele patru natiuni din Regatul Unit urmeaza sa anunte reducerea perioadei de carantina…