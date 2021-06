Autoritatile belaruse l-au adus din nou, luni, pe jurnalistul incarcerat Roman Protasevici in fata mass-media, in cadrul unei conferinte de presa, calificata de opozitie drept "scena kafkiana" realizata sub constrangere, relateaza France Presse.



La 23 mai, Roman Protasevici si prietena sa Sofia Sapega, de nationalitate rusa, au fost arestati la Minsk, dupa deturnarea unui avion de linie ce se afla in spatiul aerian al Belarus in drum spre Vilnius (Lituania). Gestul autoritatilor de la Minsk a fost condamnat de Occident si a dus la interdictia pentru companiile europene de a mai survola…