Autorităţile austriece au revizuit condiţiile de intrare în această ţară. Noile măsuri, până la 30 iunie Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca autoritatile austriece au revizuit conditiile de intrare in aceasta tara, in contextul pandemiei de COVID-19, noile masuri urmand sa se aplice pana la 30 iunie. Potrivit MAE, persoanele care calatoresc in Austria din state pentru care nu au fost emise alerte de calatorie, inclusiv din Romania, sunt exceptate de la masura autoizolarii, daca pot dovedi ca in ultimele 10 zile s-au aflat pe teritoriul unuia dintre aceste state: Andorra, Australia, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Finlanda, Franta, Liechtenstein, Grecia, Irlanda,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca autoritatile austriece au revizuit conditiile de intrare in Austria, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica pana la 30 iunie. “Astfel, persoanele care calatoresc in Republica Austria din state pentru care nu au fost emise alerte de calatorie,…

- Conform Mediafax , noile masuri se aplica pana pe 30 iunie 2021.Astfel, persoanele care calatoresc in Austria din state pentru care nu au fost emise alerte de calatorie, inclusiv din Romania, sunt exceptate de la masura autoizolarii, daca pot dovedi ca in ultimele 10 zile s-au aflat pe teritoriul unuia…

- Rareș Bogdan a declarat luni seara ca Romania poate depune PNRR pe „29, in aceasta luna – practic, pana pe 1 iunie, el trebuie depus, 29 este ultima zi in care se poate trimite”.Europarlamentarul a amintit ca „pana acum, au trimis 14 țari. Unele din ele, și chiar dintre cele care au trimis, au cerut…

- Reglementarile intra in vigoare de marti, 6 aprilie. In loc de doua saptamani de carantina fortata, cei care sosesc in peninsula vor petrece doar cinci zile in izolare, informeaza News.ro . Ramane obligatoriu testul Covid negativ cu 48 de ore inainte de intrarea pe teritoriul Italiei. Calatorii care…

- In 2019, aproape jumatate (47,1%) din toți copiii cu varsta sub trei ani din UE au fost ingrijiți exclusiv de parinți, in timp ce 35,3% au fost in ingrijire formala timp de cel puțin o ora pe saptamana. Un sfert au fost ingrijiți de bunici, alte rude sau ingrijitori profesioniști pentru cel puțin o…

- Echipa naționala a Republicii Moldova va incepe la finalul lunii martie aventura in preliminariile pentru Cupa Mondiala 2022, competiție care va fi gazduita de Qatar. Republica Moldova a fost repartizata în Grupa F, alaturi de Austria, Danemarca, Insulele Feroe, Israel, Moldova și…

- Mai multe țari au decis suspendarea vaccinarii cu serul AstraZeneca, dupa ce au fost raportate mai multe efecte secundare severe. Prima țara care a hotarat acest lucru a fost Austria, dupa ce o persoana a fost diagnosticata cu tromboza multipla și a murit, iar alta a fost internata cu embolie pulmonara.…

- Romania se afla pe antepenultimul loc in UE la producția de energie electrica nucleara. In 2019, 13 state membre ale UE au funcționat in total 106 reactoare nucleare, producand 765.337 GWh de electricitate sau aproximativ 26% din producția totala de energie electrica din UE, potrivit datelor Eurostat…