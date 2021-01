Autoritățile australiene vor să eutanasieze un porumbel care a supraviețuit unei călătorii de 14.000 de kilometri din SUA Un porumbel de curse care a supraviețuit unei traversari extraordinare de 14.000 de kilometri a Pacificului din Statele Unite în Australia risca sa fie eutanasiat datorita regulilor stricte de carantina din aceasta țara, relateaza Euronews.



Kevin Celli a relatat joi ca a gasit pasarea epuizata în curtea sa din Melbourne în 26 decembrie și ca în urma cercetarilor a descoperit ca aceasta a disparut în 29 octombrie în timpul unei curse ce a avut loc în statul american Orgeon.



Experții suspecteaza ca porumbelul, pe care Celli l-a numit Joe, dupa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un porumbel voiajor a supraviețuit unei calatorii extraordinare de 13.000 de kilometri, pornind din SUA și traversand Oceanul Pacific pentru a-și gasi o noua casa in Australia. Acum, autoritațile australiene considera ca pasarea reprezinta risc de carantina și intenționeaza sa o eutanasieze, relateaza…

- O echipa din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) este in cele din urma asteptata in China pentru a ancheta originea pandemiei, la mai bine de un an de la aparitia noului coronavirus, relateaza marti AFP. Vizita celor zece experti ai OMS reprezinta un subiect extrem de sensibil pentru regimul…

- Autoritațile britanice susțin ca noua tulpina a coronavirusului, descoperita recent in Africa de Sud, ar fi mai periculoasa decat cea din Regatul Unit, conform Hotnews, care citeaza Reuters. ”Suntextraordinar de ingrijorat in privința variantei sud-africane, deaceea am luat masura de a opri toate zborurile…

- Compania americana Moderna care a anunțat pe 16 noiembrie ca vaccinul mRNA-1273 ofera o eficienta de 94,5% a realizat vaccinul inca din 13 ianuarie, la doua zile dupa ce autoritațile chineze au recunoscut ca virusul poate fi transmis de la om la om, scrie Mediafax, care citeaza The New York Magazine.Compania…

- Un imigrant din Filipine care a incalcat pentru doar opt secunde regulile de carantina din Taiwan a fost amendat cu nu mai puțin de 3.500 de dolari informeaza Hotnews.ro, care citeaza CNN. Barbatul lucra ca muncitor și se afla in carantina intr-un hotel din orașul Kaoshiung, cand a ieșit pentru cateva…

- Autoritațile din Taiwan au amendat cu 3.500 de dolari un barbat care a încalcat regulile de carantina pentru doar 8 secunde, relateaza CNN.Barbatul, un muncitor migrant din Filipine, se afla în carantina într-un hotel din orașul Kaohsiung când a ieșit puțin din camera…

- Statele Unite acuza China de ”încalcari flagrante” ale obligației de a pune în aplicare sancțiunile internaționale contra Coreei de Nord și ofera recompense de pâna la 5 milioane de dolari pentru informații privind încalcarea sancțiunilor, transmite Reuters. Alex…

- Gigantul sud-coreean Samsung a depașit grupul chinez Huawei și și-a recaștigat coroana de cel mai mare producator de smartphone-uri la nivel mondial. Acest lucru vine dupa ce Huawei a avut de infruntat sancțiunile impuse de SUA, dupa acuzații de spionaj in favoarea Beijingului.Potrivit firmei de cercetare…