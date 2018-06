Stiri pe aceeasi tema

- Peste 260 de oameni din judetele Neamt si Covasna sunt evacuati din cauza inundatiilor. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca este foarte posibil ca mai tarziu, cand starea vremii se va inrautati, scoaterea oamenilor din zonele inundate sa fie imposibila."Interventiile…

- Din cauza inundațiilor, 77 de persoane sunt in curs de evacuare in Bacel, sat aparținator comunei Chichiș, și la fel și aproximativ 100 de persoane, dar și bunuri materiale și animale din Lunca Marcușului, aparținatoare comunei Dobarlau. Ultimele date ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- Treizeci de gospodarii din localitatea Lunca Marcusului sunt evacuate, sambata dimineata, fiind in pericol de a fi inundate in urma crearii unei brese in digul de protectie de pe Raul Tarlung, a informat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Persoanele evacuate vor fi gazduite…

- Sapte localitati din judetul Neamt au fost afectate de ploile torentiale care au cazut joi seara si in cursul noptii, fiind inundate mai multe gospodarii, potrivit unui raport al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Situatia cea mai grava s-a inregistrat in localitatea Trifesti unde viiturile…

- Carmen Dan: Minivacanța de 1 Mai trebuie gestionata cu mare atenție din punct de vedere al ordinii publice, siguranței rutiere și intervenției in situații de urgența. Litoralul romanesc va fi asigurat in vacanța de 1 Mai de aproximativ 800 de forțe ale MAI Sambata, 28 aprilie a.c., ministrul afacerilor…

- Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a spus, la Interviurile Libertatea Live , ca toata societatea ar trebui sa se mobilizeze pentru a combate reclama agresiva la țigarile electronice și la dispozitivele pentru incalzit…

- Trei persoane au fost ranite în urma unui accident rutier produs, vineri dupa-amiaza, pe raza localitatii Straja - comuna Tarcau, din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru.

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a cazut, in noaptea de miercuri spre joi, in raul Bistrita, accidentul soldandu-se cu moartea a sapte persoane si disparitia altor doua, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru.