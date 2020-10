Stiri pe aceeasi tema

- CNSU a decis ca este posibila inlaturarea maștii de protecție in spațiile deschise, pentru fumat, mancat sau baut, in județele unde portul acesteia este obligatoriu, dar doar in anumite condiții, respectiv daca se poate respecta distanțarea sociala. ”In localitațile sau județele in care portul…

- De curand, in Capitala și in orașele intrate in scenariul roșu, masca de protecție a devenit obligatorie, in permanența. Oamenii trebuie sa o poarte inclusiv in spațiile dechise, dar in unele situații acest lucru este imposibil. Incepand de astazi, exista cateva excepții.

- In Galați, masca devine obligatorie și in apropierea școlilor. Noua masura care intra in vigoare de luni, 5 octombrie 2020, se numara printre deciziile adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Galati. Alte masuri similare ar putea fi luate in tara. Autoritațile au raportat duminica…

- Asimptomaticii pot transmite SARS-COV-2 cel mai mult daca nu poarta masca de protecție in spații aglomerate, neaerisite și daca striga sau canta. Institutul Național de Sanatate Publica prezinta diferite situații in care exista riscul transmiterii virusului de la persoane asimptomatice, potrivit…

- Autoritatile au instituit masuri care privesc accesul si fluxul alegatorilor in sediul sectiei de votare, precum si exercitarea propriu-zisa a dreptului de a alege. Regulile pentru alegerilor locale 2020 in vreme de COVID. Persoanele cu febra au acces cu prioritate Persoanele cu risc…

- Autoritațile din Romania au publicat marți, 1 septembrie, in Monitorul Oficial, un ordin care prevede regulile care trebuie respectate pentru redeschiderea spațiilor interioare ale restaurantelor și cafenelelor. Ordinul Comun 1.497/2.788/149/2020 este semnat de Ministerul Sanatații, Ministerul Economiei…

- Președintele Klaus Iohannis susține o conferința de presa de la ora 18.00. Urmarește LIVE declarațiile președintelui: - Azi am inregistrat noi cifre ingrijoratoare in privința cazurilor noi de infectare, cat mai ales decesele și internarile la Terapie Intensiva. Transmit condoleanțe familiilor. -…

- Subprefectul judetului Braila Simona Draghincescu, delegat cu atributii de prefect, a afirmat, vineri, ca vor fi amendati toti candidatii la alegerile locale care nu vor purta masca in timpul activitatilor de campanie si vor depasi numarul maxim de persoane prevazut de lege. "Autoritatile…