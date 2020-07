Autoritățile au oprit un botez penticostal cu 250 de persoane lângă Timișoara. Vezi câte persoane au fost amendate Autoritațile au intervenit, astazi, pentru a opri o procesiune religioasa a comunitații penticostale din Ghiroda, unde s-au adunat aproximativ 250 de persoane in ciuda interdicțiilor stabilite de autoritați și a exploziei numarului de cazuri de coronavirus din ultimele zile. Biserica Penticostala Poarta Cerului a organizat pe strada Bușteni din Ghiroda un botez fara a ține cont […] Articolul Autoritațile au oprit un botez penticostal cu 250 de persoane langa Timișoara. Vezi cate persoane au fost amendate a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

