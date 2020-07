Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile acționeaza in continuare in sprijinul cetațenilor pentru a limita raspandirea noului virus Peste 70 de societați comerciale au fost verificate sambata, 11 iulie a.c., in cadrul unor acțiuni care au vizat modul in care sunt respectate normele legale impuse pe perioada starii de alerta.…

- In continuarea activitaților demarate la data de 03.07.2020, sub autoritatea Instituției Prefectului, in ultimele 24... The post Ample controale in piețe, pe terase și in mijloacele de transport in comun. Vizate sunt persoanele care nu respecta distanțarea fizica appeared first on Știri de Galați .

- Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu unitati de alimentatie publica si terase de vara situate pe domeniul public administrat de municipalitate ar urma sa fie suspendata pana la data de 31 decembrie, conform unui proiect de hotarare al Consiliului General al Capitalei, scrie Agerpres.Proiectul…

- Conform proiectului de lege trimis de Guvern in Parlament spre aprobare, dupa data de 15 mai, odata cu instituirea starii de alerta cetațenii vor fi obligați sa poarte masca de protecție in spațiile publice inchise, in spațiile comerciale, in mijloacele de transport in comun și la locul de munca. „Pe…

- Unele magazine din județul Gorj și in special din municipiul Targu Jiu au inceput deja sa impuna purtarea maștii de protecție de catre cumparatori. Una din primele unitați comerciale care a facut acest lucru este un mare complex care vinde materiale de construcție și nu numai, situat in partea de sud…

- Incepand din data de 1 Mai, la Cugir este obligatorie purtarea maștii de protecție in spațiile publice inchise și in mijloacele de transport public. Decizia a fost luata de catre Comitetul Local pentru Situații de Urgența Cugir (CLSU), intrunit in ședința extraordinara in 29 aprilie. Potrivit Hotararii…

- Incepand din 15 mai vom putea ieși pe strada doar cu masca, a anunțat deja Grupul de Comunicare Strategica. Unele autoritați locale vor, insa, ca in batatura lor aceasta masura sa se aplice mai repede. Este și cazul orașului Nasaud, care obliga purtarea maștii de la inceput de mai. Autoritațile locale…

- Potrivit unui comunicat publicat marți pe pagina de Facebook a primarului Nicolae Robu, incepand de maine, 22.04, la Timișoara va fi obligatorie purtarea de masca și manuși pe mijloacele de transport public și in spațiile inchise ale structurilor publice și private in care se desfașoara relații cu publicul.…