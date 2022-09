Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70 de tineri specialiști au fost angajați in instituțiile de invațamint din capitala. Informația a fost prezentata astazi de catre șeful adjunct al Direcției generale, educație, tineret și sport (DGETS), Andrei Pavaloi, la ședința operativa a serviciilor municipale. Potrivit conducerii DGETS,…

- In perioada: 12 septembrie - 30 noiembrie 2022, in capitala se va desfașura Campania de salubrizare de toamna. Autoritațile administrației publice locale vor contribui la imbunatațirea situației in oraș vizavi de salubrizarea strazilor și sistemele de canalizare, trotuare, stații de așteptare, teritoriile…

- Elevii claselor primare, din municipiul Chișinau, nu mai sint obligați sa prezinte carnetul de elev, pentru a putea calatori gratuit cu autobuzul sau troleibuzul. Aceștia vor prezenta doar abonamentele nominale anuale care le sint eliberate in cadrul instituțiilor de invațamint unde-și fac studiile.…

- Costul alimentației pentru un copil in gradinițele din Chișinau ar putea crește pana la 60 de lei. In luna martie a acestui an, a fost 40 de lei, a declarat Andrei Pavaloi, șef al adjunct Direcției principale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinau. Anunțul a fost facut in cadrul…

- Autoritațile de la Chișinau au inițiat realizarea unui Plan de acțiuni privind realizarea recomandarilor Comisiei Europene, prezentate Republicii Moldova dupa acordarea statutului de stat candidat pentru aderarea in Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut de catre ministrul Afacerilor Externe și Integrarii…

- Peste 420 de cazuri de maladii infecțioase și intoxicații au fost inregistrate saptamina trecuta in capitala. {{623965}}Anunțul a fost facut astazi de catre șeful Direcției generale asistența medicala și sociala a municipiului Chișinau, Boris Gilca, in ședința operativa a serviciilor municipale, transmite…

- Saptamana trecuta, numarul cazurilor de COVID-19 a crescut cu circa 50 la suta in Chișinau. Anunțul a fost facut astazi, 27 iunie, de șeful Direcției generale asistența medicala și sociala, Boris Gilca, la ședința operativa a serviciilor municipale, transmite MOLDPRES . Astfel, potrivit sursei citate,…

- Lipsa cadrelor didactice, una din cele mai mari probleme cu care se confrunta sistemul de invatamint din Republica Moldova. Managerii institutiilor de invatamint din tara sint in cautarea a peste 2.160 de specialisti. Cei mai mare numar de posturi didactice vacante sint in municipiul Chisinau. In cele…