Autoritățile au găsit soluția pentru a rezolva problema gazului în zona Deta. Câți ani durează implementarea Transgaz a inceput demersurile de construire a unei noi conducte de gaz in județul Timiș, pe traseul Timișoara – Giroc – Deta – Denta – Moravița. Inițiativa garanteaza extinderea rețelei in mai multe localitați de pe traseu, sunt de parere reprezentanții administrației județene. „Consiliul Județean Timiș a eliberat deja certificatul de urbanism și susține in […] Articolul Autoritațile au gasit soluția pentru a rezolva problema gazului in zona Deta. Cați ani dureaza implementarea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

