Stiri pe aceeasi tema

- In primestrul trimestru din 2021, s-au eliberat 10.209 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 18,1% fata de trimestrul corespunzator al anului precedent, potrivit datelor transmise vineri de Institutul National de Statistica(INS), care mai arata ca in martie 2021 s-au…

- “In trimestrul I din 2021 s-au eliberat 10.209 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 18,1% fata de trimestrul I din 2020. Cresteri s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Sud-Muntenia (+374 autorizatii), Bucuresti-Ilfov (+306), Vest (+268), Sud-Est (+176),…

- In luna februarie 2021 s-au eliberat 3.195 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale (+24,9%), cu o suprafața utila totala de 790.237 mp (+20,2%). Din totalul autorizațiilor de construire pentru cladiri rezidentiale 70,4% sunt pentru zona rurala. In luna februarie 2021 se evidentiaza o crestere…

- In luna februarie 2021, s-au eliberat 3.195 de autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 3,1%, fata de luna februarie 2020 si cu 24,9% mai mult fata de luna ianuarie 2021, se arata intr-un comunicat transmis marti de Institutul National de Statistica(INS). “In luna…

- “In luna februarie 2021 se evidentiaza o crestere (+3,1%) a numarului de autorizatii de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale si o scadere a suprafatei utile totale (-4,9%), comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent. In profil teritorial, aceasta crestere (+95 autorizatii) a numarului…

- Autoritațile au eliberat 2.558 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale (+10,2%) cu o suprafața utila totala de 657687 mp (+37,7%). Din totalul pentru cladiri rezidentiale 65,6% sunt pentru zona rurala. In luna ianuarie 2021 se remarca o crestere a suprafetei utile pentru cladirile nerezidentiale…

- Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazutede lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor. "In luna ianuarie 2021 s-au eliberat 2.558 autorizatii de construire pentru…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate in 2020 s-a ridicat la 41.311, in scadere cu 2,9% fata de anul precedent, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare:…