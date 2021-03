Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat miercuri hotararea prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. CNSU a decis ca circulația in afara locuinței sa fie interzisa dupa ora 22, iar cazarea in pensiunile și hotelurile de la munte sa fie limitata la 70%…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi , 10 martie 2021, Hotararea numarul 16, prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Citește și: Marcel Ciolacu profețește: momentul in care va pica Guvernul Cițu De asemenea, prin…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat cum vor decurge lucrurile in Romania in noaptea de Revelion. Autoritațile nu vor inaspri restricțiile, dar nici nu le vor relaxa. Secretarul de stat Raed Arafat susține ca autoritațile nu vor modifica restricțiile pentru gestionarea…