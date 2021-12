Autorităţile au creionat forma finală a proiectului privind certificatul Covid-19 Guvernul nu renunta la ideea de a-si asuma introducerea certificatului verde. Astfel, proiectul de lege privind introducerea certificatului electronic COVID-19 ar urma sa fie asumat de catre Guvern in cursul acestei saptamani. Proiectul ce a creat o gramada de tensiuni in coalitie stipuleaza ca angajatorii din sectorul public si privat au obligatia de a solicita […] The post Autoritatile au creionat forma finala a proiectului privind certificatul Covid-19 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

