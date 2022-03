ANPC, ANAF și Consiliul Concurenței au facut peste 70 de controale in toata țara, la stațiile de carburant care și-au marit nejustificat, miercuri, prețurile. Amenzile date sunt in valoare de 370.000 lei, iar unui operator i se va face ordin ANPC de incetare a practicilor comerciale incorecte. Guvernul a anunțat, joi seara, ca și in […] The post Autoritațile au controlat 70 de benzinarii din toata țara și au dat amenzi in valoare de 370.000 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .